Felipe Anderson cita evolução do Palmeiras e destaca objetivo na Libertadores: "Iremos dar nosso máximo"

Na Libertadores, o Palmeiras é o líder do Grupo G, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Verdão conseguiu a vaga no mata-mata com duas rodadas de antecedência e ainda carimbou a classificação na primeira posição da chave. O clube agora procura a liderança geral da primeira fase.

"É um dos nossos objetivos para pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo na Bolívia, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estaremos diante da nossa torcida, em um lugar que nós gostamos de jogar, em que nos sentimos apoiados, na frente dos nossos torcedores. Nós iremos dar o nosso máximo e o nosso melhor para garantir mais essa vitória", finalizou Felipe Anderson.