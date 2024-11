Flamengo x Atlético-MG: veja horário e onde assistir ao vivo ao jogo

O Flamengo tem muitos desfalques na festa do título. Gabigol foi afastado pela diretoria. Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata estão com as seleções. Arrascaeta e Erick Pulgar não têm condições de jogo. Allan está suspenso. De la Cruz segue fora em recuperação. O Fla tenta recuperar o lugar no G4 e, quem sabe, sonhar com título ainda. São 58 pontos contra 68 do Botafogo.

O Atlético-MG viu a pressão aumentar por conta da vaga na Libertadores. O Galo é apenas o 11º colocado, com 41 pontos. O São Paulo, que abre o G6, tem 57. O lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas não ficam no clube para 2025.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Michael, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Milito.

Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão

Data e hora: 13 de novembro de 2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere