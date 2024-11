Cruzeiro x Criciúma: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão Série A

O Cruzeiro disputa a 33ª rodada da Série A do Brasileirão com o Criciúma neste sábado (9), às 19h (de Brasília). O duelo será no Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida tem transmissão do streaming Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

O Cabuloso ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 44 pontos. A equipe venceu 12 partidas, perdeu a mesma quantidade de jogos e empatou em outras oito oportunidades. Em caso de vitória, pode ultrapassar o Bahia e assumir a sétima posição.