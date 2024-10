Bola de Ouro 2024: onde assistir ao vivo e horário da premiação

A revista France Football realiza nesta segunda-feira (28) a entrega do prêmio Bola de Ouro, dado ao melhor jogador da última temporada. A cerimônia ocorrerá em Paris, na França, a partir das 16h (de Brasília).

A entrega da premiação será transmitida pela TNT Sports (TV fechada) e Max (serviço de streaming).

O brasileiro Vinícius Júnior é o favorito para ficar com o prêmio nesta temporada. O camisa 7 do Real Madrid foi decisivo ao longo da última edição da Champions League e na edição passada do Campeonato Espanhol.