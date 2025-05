Onde vai passar Cruzeiro x Vila Nova pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Cruzeiro e Vila Nova entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro fará sua estreia na Copa do Brasil na terceira fase. O clube mineiro conquistou esse direito por ter sido o nono colocado no Brasileirão do ano passado.