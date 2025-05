Onde vai passar São Paulo x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

São Paulo e Fortaleza medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

Invicto, o São Paulo é o 10º colocado e quer se aproximar do pelotão da frente. Na rodada anterior, o time de Luis Zubeldía empatou com o Ceará em 1 a 1, no Castelão.