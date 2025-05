Onde vai passar Santos x CRB pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Atual campeão da Série B, o Santos fará sua estreia na Copa do Brasil na terceira fase. Já o CRB estreia nesta rodada por sido vice-campeão da Copa do Nordeste do ano passado.

O Santos não vive bom momento na temporada e perdeu três dos últimos quatro jogos que disputou. O Peixe vai contar com a estreia da nova comissão técnica, comandada por Cléber Xavier.

O CRB começou bem a Série B, com três vitórias seguidas, mas viu o desempenho cair nas últimas rodadas. A equipe alagoana vem de dois jogos sem vencer, perdendo pro Athletico e empatando com Paysandu.

Santos x CRB -- Copa do Brasil 2025