Após liminar, Fla exibe patrocinadora que havia sido suspensa pelo governo

Após obter uma liminar no plantão judiciário ontem, a "Pixbet" terá sua marca exibida no uniforme do Flamengo na partida de hoje, contra o Grêmio, às 17h30, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

A casa de apostas havia sido suspensa pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A alegação do órgão foi a de que a empresa não tinha enviado toda a documentação necessária no prazo determinado.

Mesmo antes da liminar, o Flamengo já havia decidido que iria exibir a marca. O departamento jurídico rubro-negro entendia que o clube ainda não havia sido notificado da decisão. A delegação, inclusive, embarcou ontem para Porto Alegre com a logomarca da empresa no uniforme.