Juiz do assassinato do pai de Jordan pede liberdade a culpado após 28 anos

Imagem: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images)

Depois de quase três décadas, o juiz do assassinato do pai de Michael Jordan pediu a liberdade condicional de um dos condenados no caso. A informação é da ABC News.

O que aconteceu

O juiz aposentado Gregory Weeks pediu a libertação de Daniel Green, que foi condenado à prisão perpétua em 1996. A solicitação foi feita à comissão de liberdade condicional da Carolina do Norte na última terça-feira (15).

Weeks disse que uma analista forense não divulgou uma informação crucial no caso: de que a substância encontrada no carro em que James Jordan foi morto poderia não ser sangue. Segundo ele, a profissional nunca revelou que outros testes forenses realizados dentro do veículo deram negativo ou inconclusivo para sangue.