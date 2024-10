A saga do atleta do Brasil que fez bate-volta da Colômbia para votar no COB

O jogador da seleção de polo aquático é integrante da Comissão de Atletas (CACOB) e viajou durante a madrugada do dia da eleição em um trajeto de oito horas via Bogotá para chegar de manhã à sede do COB, no Rio de Janeiro. Na noite de quinta-feira (3), ele pegou os voos para retornar a Cali e voltar ao Campeonato Sul-americano.

A equipe masculina de polo aquático brasileira começou a caminhada no Sul-Americano na quarta-feira (2). Grummy acabou fora das partidas de quinta, obviamente, e voltou à piscina no segundo duelo da tarde desta sexta (4), contra o Uruguai, e ajudou na vitória por 12 a 3.

Grummy exaltou o trabalho do presidente Paulo Wanderley Teixeira, que liderou a chapa da situação, mas comemorou a vitória da oposição, formada por Marco La Porta e a vice Yane Marques, medalhista olímpica no pentatlo.

"A nossa comissão estava representada com 21 atletas, dos quais 19 tinham direito a voto. Foi uma grande conquista, que mostrou que mais uma vez os atletas estavam unidos como um grande grupo, como um verdadeiro time. Isso faz muita diferença. Acredito que agora é pensar no ciclo de Los Angeles, que já começou. Esse Sul-Americano que estamos jogando já é pensando em 2028, com certeza, e tudo isso que vem acontecendo no movimento olímpico em prol do esporte", comentou Grummy.

"Espero que o Laporta e a Yane consigam fazer um belo trabalho, e que tenham uma ótima gestão. O Paulo Wanderley teve sete anos no mandato, fez muitas coisas positivas, conseguiu grandes resultados, conquistas importantes em relação à gestão do COB, e agora acredito que seja importante a mudança nesse momento para que o COB continue crescendo, se desenvolvendo. Um ponto positivo é que o COB começa esse ciclo novo com o maior patrocínio da história, da Caixa", destacou o jogador.