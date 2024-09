Al-Nassr x Al-Wehda: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Sauditão

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recebe o Al-Wehda às 12h20 (de Brasília) desta sexta (26), no Al-Awwal Park, na abertura da 5ª rodada do Sauditão.

A partida será transmitida pelo Bandsports e pelo canal Goat, no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Al-Nassr segue invicta no campeonato, mas está em quinto. A equipe agora treinada por Stefano Pioli, ex-Milan, tem oito pontos, com duas vitórias e dois empates, ficando a quatro de distância do líder isolado Al-Hilal, que ganhou todos os jogos.