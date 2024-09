Esperando decisão, Ricciardo reconhece que pode estar fazendo seu último GP

Imagem: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Daniel Ricciardo começou o ano com a expectativa de fazer uma boa temporada pela RB e ser promovido para a Red Bull no lugar de Sergio Perez. E agora reconhece que não sabe nem se está fazendo sua última corrida da carreira neste fim de semana em Singapura.

Nesta quinta-feira em Singapura, ele foi acompanhado da assessora de sua própria equipe e também do chefe de comunicação da Red Bull, o que é bastante incomum. Sabe-se que haverá uma decisão sobre o futuro de Liam Lawson após essa corrida, com a possibilidade de que Ricciardo perca seu assento já antes do GP dos Estados Unidos.

"Digamos que minha primeira expectativa é em relação ao ano que vem", disse Ricciardo. "Não posso dar muitos detalhes, mas em termos de contrato, essa é a situação atual. Eu basicamente estou esperando uma decisão de sim ou não. Há especulação sobre o resto da temporada, mas a decisão que eu espero no momento é em relação ao ano que vem, mas coisas estranhas aconteceram no esporte."