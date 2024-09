Santos x América-MG: onde assistir e horário do jogo da Série B

O Santos recebe o América-MG neste domingo (15), às 16h (de Brasília), em jogo pela 26ª rodada do Brasileirão Série B. Duelo acontece na Vila Belmiro.

Partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e no Premiere, streaming do grupo Globo. O Placar UOL acompanha aos lances do jogo em tempo real.

As duas equipes têm chances reais de promoção para a Série A: enquanto o Santos possui 43 pontos conquistados na segunda colocação, o América-MG ocupa a sétima posição, com 38. Com a vitória, porém, o Coelho ainda não conseguirá entrar no G4.