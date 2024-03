Tênis de R$ 899,99 de Rayssa Leal esgota em 20 minutos: 'Uma loucura'

"Acabei de chegar da escola e, do nada, o Felipe [integrante da equipe] me falou que o tênis foi esgotado em menos de 20 minutos. Até então eu achei que era brincadeira, mas quando eu olhei, simplesmente não acreditei", escreveu a Fadinha, complementando:

Agora estou aqui no chão gelado do meu quarto, chorando e ainda em choque, porque agora eu realmente entendo o que a Titati sempre falou comigo, que a gente, às vezes, tem que abrir mão de uma coisa que faz falta. Às vezes viajar sem a família, ou ficar longe dos amigos, mas que no final sempre vale a pena.

Rayssa Leal

"Eu andava com um buraco no solado do tênis"

Rayssa Leal relembrou as dificuldades que enfrentou quando era pequena. A skatista disse que andava com um buraco no solado do seu tênis, pois os pais não tinham condições de oferecer um calçado mais confortável:

Quando eu era pequena, sempre imaginava ter um tênis bom para andar de skate, que fosse confortável. Porém, infelizmente, meus pais não tinham condições para comprar o melhor tênis para mim. Andava com um buraco no solado do tênis que às vezes até furava as minhas meias, era o que eu tinha, e eu já era muito feliz com aquilo, até porque só de estar andando de skate, para mim, estava bom.

Rayssa Leal

Tênis foi inspirado nos gostos de Rayssa e nas Olimpíadas de Tóquio