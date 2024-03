Atleta de Peso vai a Paris-24 por inclusão: 'Esporte para todos os corpos'

Como uma mulher preta e gorda, Ellen defende o esporte democrático e inclusivo. Amante do basquete e de várias outras atividades, a Atleta de Peso, que já completou uma meia maratona, e experimentou a exclusão e a sensação de não pertencimento ao mundo esportivo devido ao tamanho de seu corpo.

Essas e outras experiências a levaram a ingressar na faculdade de educação física, com o objetivo de promover uma abordagem mais inclusiva e acolhedora entre profissionais da área e alunos.

"A gente está em 2024, e eu acho que seria muito importante ter na grade escolar uma matéria de diversidade corporal que ensine os jovens a respeitar todos os corpos. Todo corpo tem a sua possibilidade de se movimentar, de existir. Com isso, a gente consegue trazer a inclusão de verdade e não excluir, não ridicularizar, não achar que é só um corpo correto para fazer atividade física, esporte", destacou a influencer.

Em Paris, Ellen Valias estará com o time de influenciadores da Play9, mediatech que tem como sócios o comunicador digital e youtuber Felipe Neto, o jornalista e empresário João Pedro Paes Leme e Marcus Vinicius Freire, ex-diretor do Comitê Olímpico do Brasil.

"Eu estou super animada para ir para as Olimpíadas, é um sonho que está se realizando. A ideia do trabalho com a Play9 é levar personalidade por meio dos criadores de conteúdo para mostrar a todos os bastidores, as curiosidades do Time Brasil ao longo da competição. Estarei ao lado de pessoas incríveis, como Fátima Bernardes e Clayton Conservani", explicou Ellen.

"Eu via as Olimpíadas da minha casa, da televisão. Estar lá levando a minha mensagem e vivendo tudo in loco mostra o quanto o esporte tem esse papel de mudar a vida das pessoas. Não só quando a gente pratica, ajudando na nossa saúde mental e física, mas como veículo de informação e entretenimento", concluiu.