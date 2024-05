Tênis da Maratona do Rio tem solado de pneu e cores vibrantes; conheça

A edição de 2024 da Maratona do Rio, prevista para ocorrer entre os dias 29 de maio e 2 de junho, virou tema para a criação de um tênis especial por parte da Adidas.

O que aconteceu

A empresa, que patrocina o evento, lançou novas versões do Adios Pro 3 e do SL, modelos desenvolvidos exclusivamente para as corridas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km na capital carioca. Eles fazem parte da família Adizero.

O primeiro tênis tem solado de pneu, fruto de uma parceria com a Continental. O Adios Pro 3 é ideal para quem quer mesclar velocidade com a rigidez necessária entre calcanhar e ponta do pé.