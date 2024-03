Bebê astro do NBB encarou enterrada do pai e batizou título do Paulistano

O pequeno Jack roubou a cena durante as semifinais do Desafio de Enterradas do NBB, realizado na última sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera (SP). O bebê de apenas quatro meses entrou em quadra carregado pelo tio, Lucas Doria, do Paulistano, e viu o pai Alex Doria, também do Paulistano, passar por cima de ambos para tentar impressionar os jurados.

O que aconteceu

A ousadia assustou os torcedores, mas não a mamãe Nicole e o próprio Jack. O bebê ficou tranquilo no colo do tio e dormiu pouco depois da enterrada.