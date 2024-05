Grêmio lança uniforme com homenagem a título de 1989; veja detalhes

O Grêmio lançou, nesta sexta-feira (24), seu novo uniforme principal para a temporada de 2024. O traje presta uma homenagem a um título do clube em 1989 que é bastante especial aos torcedores.

Detalhes da camisa

O modelo da Umbro celebra o título da Copa do Brasil conquistada há 35 anos. O time gaúcho foi o primeiro a faturar o torneio no atual modelo imposto pela CBF depois de superar o Sport.

O troféu também é lembrado na barra frontal do uniforme, que tem um patch especial que mostra o mapa do Brasil com a silhueta da taça em questão com o ano da conquista.