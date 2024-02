Jornal: Modelo processa jogador na NFL por quebrar sua perna em treino

Imagem: MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP

O jogador do Miami Dolphins Tyreek Hill está está sendo processado após ser acusado de quebrar a perna de Sophie Hall durante um treino de futebol no ano passado.

O que aconteceu

A influenciadora e modelo do OnlyFans entrou com uma ação contra Hill, alegando que ele a retaliou por humilhá-lo durante treinos em sua mansão na Flórida. Durante um amistoso, Hall conseguiu derrotar o atleta, o que teria envergonhado a estrela da NFL. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

A modelo Sophie Hall Imagem: Reprodução/Instagram

Hill é acusado de correr em direção a Hall e jogá-la no chão com força, causando uma perna quebrada que exigiu cirurgia reconstrutiva e meses de fisioterapia.