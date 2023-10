Decadência com elegância: Cuba sofre com deserções antes do Pan 2023

Se considerarmos a previsão mais otimista — 22 de ouro, 12 de prata e 40 de bronze, totalizando 84 medalhas — e compararmos com o Pan de Lima, em 2019, teremos uma queda acentuada. Em Lima, Cuba conquistou 35 medalhas de ouro, 27 de prata e 38 de bronze, totalizando 98 medalhas. Isso representa uma queda de 14% no total e 37% nas conquistas de ouro.

Com as medalhas previstas por Sainz, Cuba teria ficado apenas em oitavo lugar em Lima, quando o quinto lugar já mostrava uma decadência.

Sainz colocou o dedo na ferida e mostrou as causas: "Houve muitas deserções, inclusive de pessoas que poderiam vencer. Há também atletas que não abandonam as delegações no exterior, mas que pedem para deixar a seleção, de maneira natural. Em 2022, foram registradas 100 saídas e em 2023, 78". Ele citou 33 baixas que impactariam no quadro de medalhas.

Os exemplos são claros e dolorosos. Em 2021, nas Olimpíadas em Tóquio, Cuba ganhou sete medalhas de ouro. E quatro dos vencedores não competem mais pelo país: Andy Cruz, boxeador, foi um dos muitos que se profissionalizaram e Roniel Iglesias foi substituído por Javier Cuellar. Mijain Lopez, o lendário lutador de estilo greco-romano e quatro vezes campeão olímpico, talvez lute em Paris no próximo ano, mas não estará em Santiago. Além disso, Cuba não terá participantes na canoagem velocidade C2-1000m, pois Serguey Torres se aposentou e Fernando Jorge desertou — eram rivais de Isaquias Queiroz.

Mas as baixas não são apenas de atletas medalhistas de ouro. Juan Manuel Hechevarria conquistou a prata no salto em distância nas últimas Olimpíadas, com 8,41m. Yaimé Perez conquistou o bronze em Tóquio e Denia Caballero conquistou o bronze no Rio, ambas no lançamento de disco. Todos deixaram a Ilha. Maikel Massó, bronze no salto em distância em Tóquio, rompeu os ligamentos e ficará fora por um bom tempo.

No último Mundial de Atletismo, realizado este ano em Budapeste, Lázaro Martinez conquistou a prata no salto triplo, com 17,41m. Christian Napoles conquistou o bronze, com 17,40m. Ambos estarão em Santiago, mas os cubanos Pedro Pichardo (que compete por Portugal), italiano Yunior Diaz e espanhol Jordan Diaz, todos com saltos acima de 17,60m, não estarão presentes. Os dois "Diaz" conquistaram a prata e o bronze em Lima-19.