Taylor Swift faz camisa de suposto affair da NFL aumentar 400% em vendas

"Ontem, Travis Kelce foi um dos 5 jogadores mais vendidos da NFL e viu um aumento de quase 400% nas vendas em toda a rede de sites Fanatics, incluindo NFLShop.com", publicou a empresa.

O aumento maciço nas vendas da camisa do jogador aconteceu justamente no dia em que a cantora pop esteve no camarote, ao lado da mãe do tight end, para assistir ao jogo.

Além disso, Taylor também foi pé quente. Os Chief venceram o Chicago Bears por 41 a 10.

Ainda não há nada oficial sobre o relacionamento da cantora com Kelce. No entanto, os dois deixaram o Arrowhead Stadium juntos após a partida.