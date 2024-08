Terça-feira, 06/08/2024 REUTERS/Andrew Boyers Futebol feminino bate campeãs mundiais e volta à final olímpica após 16 anos

A seleção feminina de futebol é responsável por uma das maiores vitórias coletivas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris até o momento. Depois de 16 anos, as mulheres estão de volta à final olímpica. E a assertividade com a qual este texto começa se dá pela vitória por 4 a 2 sobre a Espanha, atual campeã do mundo. Um feito de um time que sofreu muito durante a primeira fase, perdeu Marta — a maior da história — por causa de uma suspensão e deu um jeito de assegurar uma medalha olímpica novamente. O futebol feminino do Brasil não ia ao pódio olímpico desde Pequim 2008, justamente quando conquistou a prata. Em Paris, foi a grande notícia desta terça, dia em que o Brasil perdeu para outros gigantes em outras modalidades: os Estados Unidos no basquete masculino e a Noruega no handebol feminino. O bronze por equipes da ginástica feminina, falando de história olímpica, é um feito maior. A ginástica é uma das modalidades nobres dos Jogos, e entrar no grupo de três melhores era algo impensável. Enquanto isso, o futebol parece ser um esporte-alienígena nas Olimpíadas e o Brasil já foi ouro (no masculino), prata (no masculino e feminino) e bronze (no masculino e feminino). Mas um pódio para essa seleção era, convenhamos, muito mais improvável do que o brilho de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares. A mudança de desempenho e resultado dentro dos Jogos Olímpicos já é chamativa. Nem parece aquele time que sofreu para ganhar da Nigéria (1 a 0), perdeu de virada de forma constrangedora para o Japão, no instante final (2 a 1) e depois se viu sem forças contra a própria Espanha (2 a 0), no jogo em que Marta foi expulsa ainda nos minutos finais do primeiro tempo. Mas esse Brasil virou a chave (e a zebra) dos Jogos Olímpicos quando tirou a França nas quartas de final. Sofreu, mais passou. E agora conseguiu uma vitória épica e histórica contra as campeãs do mundo. O placar de 4 a 2 até foi pouco, a verdade é essa. Marta viu tudo do lado de fora e a emoção dela se justifica. A entrega coletiva tem sido memorável. A goleira Lorena virou uma gigante. E, especialmente contra a Espanha, a estratégia do técnico Arthur Elias foi perfeita. Para ganhar o ouro, mais uma vez o Brasil precisará subverter a lógica, já que os Estados Unidos virão pela frente. Marta estará de volta? Juridicamente, ela está liberada. Cumpriu os dois jogos de gancho e ganhou uma final olímpica como prêmio para se despedir da seleção. Elas jogaram por ela. Elas jogaram por nós também. Publicidade Ana Patrícia e Duda durante o jogo do Brasil contra o Egito Cameron Spencer/Getty O que rola nesta quarta O dia começa quase hoje ainda, às 2h30, com Caio Bonfim tentando mais uma medalha em Paris, com o revezamento misto da maratona de marcha atlética. Ele e Viviane Lyra representam o Brasil nesta prova em que um homem e uma mulher se revezam em um percurso de 10 km de marcha, totalizando 42,195 km. Isaquias Queiroz volta à prova na qual é campeão olímpico. Ele precisa ficar entre os dois primeiros de sua série para avançar às semifinais sem passar pelas quartas, a partir de 6h40. Às 9h15, o Brasil estreia no skate park masculino com Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio. Às 10h, Hugo Calderano terá a chance de reencontrar Felix Lebrun, seu adversário na disputa do bronze, no torneio masculino por equipes do tênis de mesa. A única dupla brasileira que segue nos jogos no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, tenta uma vaga na semifinal às 13h, contra a dupla da Letônia, Tina e Anastasija. E às 14h35, Alison dos Santos, o Piu, disputa um lugar na final dos 400m com barreiras. Veja os horários e mais destaques:

02h30 - Maratona de marcha atlética - revezamento misto

05h00 - Saltos ornamentais masculino - semifinal

05h05 - Salto em altura masculino

05h40 - Canoagem velocidade K1 1000 m. masculino

06h40 - Canoagem velocidade C1 1000 m. masculino

08h30 - Handebol masculino - Alemanha x França

09h00 - Hóquei sobre grama feminino - Holanda x Argentina

09h16 - Skate park masculino - Brasil

10h00 - Tênis de mesa masculino por equipes

13h00 - Vôlei de praia feminino - Ana Patrícia/Duda

13h15 - Salto com vara feminino - final

14h35 - Atletismo barreiras 400 m. -Anderson Pio

15h00 - Vôlei masculino semifinal - Itália x França Acesse aqui a agenda completa. DESTAQUES DO DIA LUIS TATO/AFP EUA dão show 'à la Globetrotters', vencem e eliminam Brasil no basquete Leia mais Thomas Coex / AFP Brasil sofre com a eficiência da Noruega e cai nas quartas do handebol Leia mais Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images Atletismo tem noite de dois recordes olímpicos e astro fora do pódio Leia mais Assinante UOL tem desconto em artigos esportivos Quem é assinante UOL, além de contar com a melhor cobertura das competições, pode aproveitar para renovar o visual para torcer pelos atletas brasileiros e também para aprimorar a própria prática de atividades físicas. O Clube UOL tem ofertas especiais, com descontos de até 20%, nos meses de julho e agosto para a compra em marcas como Mizuno, Olympikus e Under Armour. Veja as ofertas e saiba como resgatar. Compartilhar essa edição