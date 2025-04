Renato Gaúcho dispara contra a postura do Fluminense em derrota no clássico

A primeira derrota de Renato Gaúcho nesta sua nova passagem pelo Fluminense veio com um gosto amargo e uma análise direta e reta do comandante. Após o 2 a 0 sofrido para o Botafogo no Nilton Santos, que encerrou a invencibilidade tricolor no Brasileirão e marcou a oitava derrota seguida para o rival, o técnico não mediu palavras na coletiva de imprensa para criticar a postura de sua equipe, especialmente no primeiro tempo.

Sem rodeios, Renato admitiu a superioridade alvinegra e apontou a passividade como o principal problema. "Quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu ao Botafogo jogar," diagnosticou o treinador. "Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente (...) Então, o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória."

Ele detalhou a falta de agressividade e os erros que custaram caro: "A gente assistiu ao time do Botafogo, tem jogadores muito rápidos, atacam espaço o tempo todo. Eu havia alertado (...) Toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. (...) Infelizmente, nós tivemos dois gols hoje por falhas nossas." Renato também rechaçou que a mudança tática do Botafogo tenha surpreendido: "Não, nós sabíamos a forma que o Botafogo ia jogar. O nosso maior problema foi que a gente assistiu ao time do Botafogo (...) Nós que deixamos e corremos atrás."