Técnico do Barcelona projeta final contra o Real Madrid e ignora má fase do rival

Às vésperas da final da Copa do Rei contra o Real Madrid, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, despistou a pressão sobre o favoritismo na decisão e exaltou o nível do rival, o colocando como um dos melhores do mundo.

"Temos que aproveitar, a equipe é muito jovem e temos que aproveitar. Vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Não existe isso de favoritos. Queremos que a partida comece logo. Queremos lutar por esse título", disse.

Sobre a postura que sua equipe irá adotar, o alemão usou de exemplo as duas últimas partidas do Barcelona, e destacou a confiança que tem no elenco.