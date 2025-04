Real se irrita após desabafo da arbitragem, mas descarta boicote à final

O Real Madrid se irritou após a entrevista coletiva do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea e do VAR Pablo González Fuertes e emitiu um comunicado criticando as declarações. A imprensa espanhola especulou que o clube poderia boicotar a final da Copa do Rei, contra o Barcelona, amanhã, mas o clube desmentiu a informação.

O que aconteceu

O Real reclamou das "manifestações inadmissíveis" da arbitragem, que "demonstram uma clara e manifesta hostilidade" contra o time merengue.

Os merengues apontaram uma "ação premeditada" e também "tom ameaçador" dos responsáveis pelo apito na decisão. O clube ainda cobrou a Federação Espanhola assim como os responsáveis pelo corpo de arbitragem.