Contratação de ouro: Neymar impulsiona número de sócios e faz Santos reativar loja online

O atacante também está usando a sua influência no futebol para tentar contratar jogadores e reforçar o elenco. Ele pediu à diretoria a contratação de Arthur Melo, encostado na Juventus. Fora isso, a possibilidade de atuar ao lado do astro facilitou as chegadas do volante Zé Rafael e do atacante Deivid Washington.

Neymar chega ao Brasil nesta manhã para assinar com o Santos e ser apresentado à torcida na Vila Belmiro. A estreia oficial do atacante deve ser na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.