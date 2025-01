Piquerez volta a jogar pelo Palmeiras após seis meses e mira retomar titularidade na lateral esquerda

O lateral esquerdo Piquerez foi novidade no Palmeiras no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na última terça-feira. O uruguaio voltou a campo depois de seis meses após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e teve sua estreia na temporada de 2025.

Piquerez estava fora dos gramados desde julho de 2024. Sua última aparição com a camisa do Verdão foi no dia 17 daquele mês, em derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, o atleta teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho esquerdo devido a um trauma no local.

O atleta, então, precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. No fim da última temporada, Piquerez entrou de férias mais tarde que o restante do elenco para seguir o cronograma de recuperação e voltou para a pré-temporada dias antes dos demais.