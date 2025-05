Casemiro marca, United goleia o Bilbao e faz a final da Liga Europa com o Tottenham

A Liga Europa vai ter uma final com sotaque inglês. Em um jogo cheio de alternativas, o Manchester United goleou o Athletic de Bilbao nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da semifinal, por 4 a 1, no Old Trafford, e assegurou um lugar na decisão da competição. O Tottenham, que também fez a sua parte na outra semi, superou o Bodö/Glimt por 2 a 0, é o outro finalista. Um dos grandes nomes do confronto, o brasileiro Casemiro fez um dos gols da vitória.

Jogando em casa, a equipe do técnico Rúbem Amorim já tinha uma posição confortável por ter vencido o time espanhol por 3 a 0 na ida da semifinal. Neste embate da volta, porém, os espanhóis até causaram uma certa apreensão ao sair na frente. No entanto, os quatro gols marcados no segundo tempo garantiram mais um triunfo nesta fase eliminatória. A decisão, que reserva duas equipes da Inglaterra, está programada para o dia 21 de maio e o palco vai ser o estádio San Mamés, em Bilbao.

No Old Trafford, o Manchester United entrou em campo disposto a fazer o tempo passar para garantir uma classificação sem sustos e conseguiu ter o controle da partida até o minuto 30, quando um erro do defensor Maguire colocou o time espanhol em vantagem. Djaló recebeu um presente na entrada da área e carimbou a zaga na tentativa do arremate. Jauregizar ficou com a sobra e, num belo chute, acertou o canto de Onana: 1 a 0.