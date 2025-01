Coritiba goleia o Andraus Brasil pelo Campeonato Paranaense

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Coritiba recebeu o Andraus Brasil no Couto Pereira e goleou por 4 a o. Lucas Ronier, Dellatorre, Thalisson e Geovane Meurer balançaram as redes para o Coxa.

Com o triunfo, o Coritiba chegou aos dez pontos, agora na quinta colocação da tabela. Por outro lado, com o revés, o Andraus Brasil permaneceu com quatro somados, na décima posição.

O Coritiba volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cianorte, no Estadio Municipal Olímpico Albino Turbay. No mesmo dia, mas às 16h, o Andraus Brasil recebe o Athletico-PR. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada do Estadual.