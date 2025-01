Com a presença de Danilo, Arrascaeta recebe camisa 10 do Flamengo no Maracanã e é homenageado por Zico

Nesta quinta-feira, antes do confronto entre Flamengo e Sampaio Corrêa, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, Arrascaeta recebeu a camisa dez e foi homenageado por Zico. O evento e a partida foram acompanhados por Danilo, novo reforço do Rubro-Negro.

A histórica camisa 10, que já pertenceu ao "Galinho", estava vaga desde a polêmica envolvendo Gabigol. Na ocasião, enquanto vestia o número pelo Flamengo, o atacante apareceu, em foto vazada, com a camisa do Corinthians e, por isso, teve que trocar sua numeração e foi multado. A camisa escolhida pelo jogador, que já se despediu do Rubro-Negro, foi a 99.

"Eu queria agradecer ao Flamengo por ter me enviado essa camisa com o número 10 sendo usado pelo grande Arrascaesta. Arrasca, boa sorte, que ela caia bem em você, que possa te dar muitas alegrias. Por tudo aquilo que você vem fazendo no nosso Flamengo, que ela possa te abençoar bastante. Obrigado, sucesso, boa temporada, que a gente possa ter grandes vitórias e grandes conquistas", declarou Zico, por meio das redes sociais do Rubro-Negro.