Sem finalizações a gol e noite inspirada de Weverton: os números da má atuação do Palmeiras

O empate sem gols entre Palmeiras e Bragantino nesta terça-feira frustrou todos os palmeirenses no Allianz Parque. Além do tropeço, a equipe de Abel Ferreira não teve uma boa atuação, deixando a desejar e sendo criticada pela torcida do Verdão.

Um dos fatores mais marcantes na má performance do Palmeiras foi o fato da equipe de Abel não ter finalizado uma vez sequer no gol do Bragantino. O Verdão chutou 14 vezes na partida, com 13 conclusões para fora e uma na trave, esta já no fim do duelo. De acordo com o site Sofascore, foi a primeira vez desde 2017 que o time alviverde não finalizou a gol em um jogo de Paulistão.