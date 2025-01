Demora por reforços no Palmeiras incomoda? Veja o que pensa o técnico Abel Ferreira

"Nossa direção sabe quais são as posições. Fizemos o que tínhamos que fazer. Esperamos que mais cedo ou mais tarde as contratação cheguem. A direção está trabalhando neste sentido, mas muitas vezes não é quando eu quero, mas sim quando nós conseguimos. Cada um tem sua função aqui. Estou diariamente lá e sei que estamos trabalhando para qualificar nosso elenco", afirmou.

O Palmeiras, até o momento, contratou apenas três reforços para este ano: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, além do volante Emiliano Martínez. O clube ainda pretende trazer um jogador para a zaga, outro para o meio-campo e mais um para o ataque. O meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, foi praticamente descartado pela presidente Leila Pereira.

O empate com o Bragantino coloca em risco a vice-liderança do Verdão no Grupo D. O time alcançou oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas.

O Palmeiras retorna a campo no domingo. O Alviverde enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).