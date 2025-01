Saltos femininos reúnem as melhores do Ranking no Brasileiro Indoor

"É o início da temporada e a gente pode corrigir erros que precisa consertar para o ano. O meu objetivo é fazer o meu melhor, como sempre, em busca de uma vaga para o Sul-Americano Indoor. A gente vem treinando muito bem e iniciando a temporada o objetivo é sempre dar o melhor, mas deixar as coisas acontecerem sem me cobrar demais", disse Lissandra, de 22 anos, que treina em Cuiabá (MT) com a treinadora Maria Aparecida Souza de Lima, a Cida, atleta olímpica (disputou os Jogos de Atlanta-1996).

São 172 atletas (103 no masculino e 69 no feminino), de 48 clubes e 13 Estados inscritos no Campeonato. As disputas serão na pista do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo a partir das 9:30, com os 3.000 m masculino. Os 60 m com barreiras feminino, às 16:10, fecham a competição.

As provas do salto com vara serão realizadas em pista indoor e as demais ao ar livre. As provas similares são 60m, 60m com barreiras, saltos em distância, altura, triplo e com vara, arremesso do peso, 400m, 800m, 1.500m e 3.000m.

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba (BOL) será nos dias 22 e 23 de fevereiro. Serão convocados para o Atletismo Brasil os dois melhores posicionados no Ranking Brasileiro Combinado (Indoor/Outdoor), no período de 27 de abril de 2024 a 2 de fevereiro de 2025, até dois atletas por prova. Os critérios de convocação foram detalhados em nota oficial (link abaixo).

Critério de convovação

O Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, de 21 a 23 de março de 2025, será em Nanjing, China. Os critérios de qualificação foram publicados pela World Athletics, bem como a ferramenta 'Road to Nanjing 25', onde atletas, mídia e fãs podem acompanhar. A janela de qualificação (começou em 1º de setembro de 2024) vai até 9 de março.