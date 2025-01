Próximo do São Paulo, Cédric disputou 14 jogos nos últimos dois anos

Apesar do baixo número de jogos nos últimos anos, Cédric tem uma carreira consolidada no futebol europeu. O português também tem passagens por Sporting, Southampton e Inter de Milão e estava no Arsenal desde 2020. Além disso, foi convocado diversas vezes para a seleção de Portugal.

Livre no mercado desde o meio do ano passado, o jogador assinará contrato de três meses com o São Paulo. Caso recupere a forma física nos treinos e ganhe espaço com o técnico Luis Zubeldía e sua comissão, o vínculo poderá ser ampliado.

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais opções na lateral direita, setor que conta, no momento, com dois jogadores. Igor Vinícius é o atual dono da posição, e Moreira surge como substituto imediato. O problema é que o garoto formado em Cotia tem sofrido com lesões desde que foi promovido ao profissional e, com isso, o português surge como uma boa alternativa para compor o elenco.