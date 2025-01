Corinthians tem aproveitamento recente de 16,6% como visitante em clássicos; confira

O Corinthians melhorou seu aproveitamento como visitante de forma geral desde a chegada de Ramón, mas a equipe ainda tem que se provar quando atua em campo rival. A próxima chance será diante do Palmeiras, já que as equipes se enfrentarão no dia 6 de fevereiro, no Allianz Parque, pela fase de grupos do Paulista.

No último domingo, o São Paulo construiu sua vantagem na segunda etapa após um primeiro tempo equilibrado. Lucas abriu o placar em jogada de escanteio, Oscar ampliou pouco tempo depois, e Lucas fez mais um em lance individual depois de José Martínez ter descontado em chute de fora da área.

Terminar bem classificado no Estadual é de extrema importância para o Corinthians, tendo em vista que é a chance de garantir o mando de campo no mata-mata do torneio. Um dos trunfos do Timão no ano é a sua força em Itaquera, ao lado do torcedor.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulista será contra a Ponte Preta, na noite de quarta-feira. A bola rola às 19h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.

Veja os últimos 10 jogos do Corinthians contra os rivais na condição de visitante:

26/1/2025 - São Paulo 3 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)