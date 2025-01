Capitão na base do Corinthians, filho de Fagner usa camisa do Cruzeiro na Toca da Raposa

Henrique Lemos, capitão do sub-15 do Corinthians e filho de Fagner, foi registrado usando uma camisa de treino do Cruzeiro nesta terça-feira. O garoto visitou o pai na Toca da Raposa e, segundo ele, foi convidado pelo lateral a fazer companhia na atividade do dia.

Henrique foi registrado no CT cruzeirense pela própria TV oficial do clube. O vídeo com as imagens do treino da equipe continua disponível no YouTube, mas sem o trecho que mostra o lateral com o filho.

Após a repercussão nas redes sociais, Henrique se manifestou no Instagram, deixando claro que apenas foi conhecer o "novo local de trabalho" do pai. "Vim visitar minha família em BH e ele me convidou para ir ao treino fazer companhia", escreveu o menino.