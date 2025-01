Klopp chega nesta terça ao Brasil para conhecer o Bragantino

"...this could not excite me more." Jürgen Klopp

O objetivo da passagem de Klopp pelo Brasil será de conhecer as estruturas do clube e acompanhar os treinos. Durante a visita do CT, deverá conversar com o técnico Fernando Seabra e com o diretor esportivo Diego Cerri.

De acordo com a Red Bull, o ex-atleta não estará envolvido no dia a dia do time, mas servirá como um apoio para os diretores de cada clube. Além disso, devido a sua experiência, ajudará a formar novos técnicos.

Jürguen Klopp assumiu o cargo de diretor global em janeiro deste ano e, além do Bragantino, irá visitar outros quatro clubes - que também estão sob domínio da empresa de bebidas: o RB Leipzing, da Alemanha, o New York Red Bulls, dos Estados Unidos e o Red Bull Salzburg e o FC Liefering, ambos da Áustria.