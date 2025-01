Milan marca duas vezes nos acréscimos e vira sobre o Parma pelo Campeonato Italiano

Sorry for the delay, the graphic designers were a bit busy... ?#MilanParma #SempreMilan



Os visitantes abriram o placar aos 23 minutos da primeira etapa. Emanuele Valeri fez boa inversão de jogo para Matteo Cancellieri, que recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos 29, após passe de Youssouf Fofana, Álvaro Morata até balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. O empate do Milan saiu apenas aos 38 minutos. O zagueiro Strahinja Pavlovic foi empurrado pelo goleiro Zion Suzuki dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Christian Pulisic foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual.