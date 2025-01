Luciano se isola no top-10 de maiores artilheiros do São Paulo no Morumbis

O São Paulo bateu o Guarani, na última quinta-feira, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis. Autor do gol da vitória, Luciano se isolou no top-10 de maiores artilheiros do Tricolor no estádio.

Em 127 jogos no Morumbis com a camisa do São Paulo, Luciano marcou 50 gols. Além disso, o atacante soma 73 vitórias, 34 empates e 20 derrotas. Com o tento marcado sobre o Guarani, o jogador ultrapassou Dodô, que marcou 49 gols na casa do Tricolor, e se isolou na 10ª posição no ranking de artilheiros do Estádio.

Luciano ainda pode subir mais posições no ranking ao longo do ano. O atacante está próximo de alcançar as marcas de Toninho Guerreiro (52 gols) e Renato (55 gols).