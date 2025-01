Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Novorizontino; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o Novorizontino na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. As equipes se enfrentam no sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quara rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Abel Ferreira ajustou os últimos detalhes para a partida. Ele e sua comissão técnica comandaram trabalhos posicionais de construção de jogo. Os jogadores ainda ensaiaram movimentações táticas e trabalharam as bolas paradas.

Para o duelo, o português não possui nenhum desfalque. Poupados no clássico contra o Santos, Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga treinaram novamente e devem iniciar a partida como titulares.