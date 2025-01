Pablo Maia diz estar disposto a sacrifício para ajudar Oscar

O São Paulo testou uma formação bastante ofensiva no duelo contra o Guarani, na estreia oficial do time principal na temporada 2025. O quarteto Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri formou o ataque na vitória contra o Guarani, no Morumbis. Para dar certo, sobretudo em duelos contra rivais gabaritados, será necessário um ajuste coletivo.

Nesta sexta-feira, o volante Pablo Maia deixou claro que está disposto a se sacrificar para ajudar principalmente Oscar, contratação mais badalada do Tricolor em 2025. Se for necessário guardar mais a defesa e abrir mão do ataque, ele promete cumprir as determinações da comissão técnica.

"Meu papel é dar o melhor em campo. Estamos nos adaptando melhor com os novos jogadores. O entendimento em campo é fundamental. O Oscar é craque. Se for só para marcar e ele jogar, eu estou disponível. É muito gratificante jogar ao lado dele", disse, em entrevista à ESPN.