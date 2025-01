Na estreia do Sul-Americano sub-20, Brasil é goleado pela Argentina e vê rival assumir a ponta do Grupo B

Nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano sub-20, o Brasil duelou com a Argentina no Estádio Misael Delgado, em Valência, pelo Grupo B, e foi goleado por 6 a 0. Os gols do adversário foram marcados por Ian Subiabre, Claudio Echeverri (2), Igor (contra), Agustín Ruberto e Santiago Hidalgo.

Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para a última colocação do Grupo B. Apesar de também ter perdido, a Bolívia supera o Brasil no saldo de gols. Já a Argentina assumiu a ponta, com saldo maior em relação ao Equador, que por sua vez venceu por 2 a 1.

O Brasil retorna aos gramados no próximo domingo, contra a Bolívia, pela segunda rodada do Sul-Americano sub-20. A partida acontece às 18h (de Brasília), novamente no Estádio Misael Delgado. No mesmo dia, rodada e estádio, a Argentina encara a Colômbia. Desta vez a bola rola às 20h30.