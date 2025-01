Ansiedade? Orlando diz que jovens do Corinthians precisam tratar a decisão da Copinha com "naturalidade"

O técnico Orlando Ribeiro, do Corinthians sub-20, disse que os jogadores precisam tratar a final da Copinha contra o São Paulo com "naturalidade". Segundo o comandante, os atletas têm que se acostumar a situações como essa em um clube do tamanho do Timão.

"Eles precisam tratar com naturalidade. Eles (jogadores) trabalharam para isso e são os responsáveis. Eles precisam se acostumar, o Corinthians é um clube grande, assim como o São Paulo. Para eles têm que ser natural", disse Orlando em entrevista coletiva, nesta sexta.

Se o elenco do Corinthians nesta Copinha é jovem, com muitos jogadores sub-17, Orlando é um treinador experiente, com passagens pela base de São Paulo (11 anos), Palmeiras (um ano) e Santos (três anos). O comandante chegou a dirigir interinamente o profissional do Peixe, em 2022.