Caixinha convoca torcida para livrar Santos do passado: "Não tenho varinha mágica, mas quero vencer"

O Santos perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha lamentou o revés na Vila Belmiro. Na visão do português, faltou competitividade aos mandantes.

"A equipe não entrou bem no jogo. Logo no primeiro lance saímos para pressionar e a defesa ficou. Dá uma sensação de 'vou para frente, fico para trás', dá desequilíbrio e o Palmeiras chega. Queríamos criar momentos de pressão, não tem a ver com linhas altas ou não, mas ter momentos de pressão. Fizemos algumas vezes no primeiro tempo, não da forma agressiva como quero que façam, mas tendo em conta da defesa da profundidade. No primeiro tempo falhamos depois da segunda bola, eles ganhavam no meio-campo e ficavam à frente da última linha", disse.

"Sem bola, poderíamos estar mais baixos e saber nesses momentos que precisávamos de bloco médio com agressividade. Palmeiras faz boas triangulações, no primeiro tempo muito no nosso lado direito e não conseguimos travar, compactar como equipe. O jogo pedia muito mais competitividade. E competir não tem a ver com bloco alto, médio ou baixo, mas competir pelo jogo", completou.