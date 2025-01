Após vencer na Vila Belmiro, Palmeiras comemora 95ª vitória em Santos

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira e destacou em suas redes sociais sua partida de número 200 na cidade de Santos. Desde 1916, o Verdão contabiliza 95 vitórias, 38 empates e 67 derrotas na maior cidade do litoral paulista.

A primeira vez que o Palmeiras (na época Palestra Itália) desceu para a cidade de Santos foi em março de 1916. O segundo duelo da história do clássico que viria a se tornar o Clássico da Saudade, com 343 partidas disputadas. O jogo foi realizado no estádio Conselheiro Nébias, que pertencia ao Clube Atlético Santista. O Santos goleou o Palmeiras por 5 a 0. Ainda em 1916, aconteceu o primeiro jogo do duelo disputado na Vila Belmiro. O Santos novamente venceu, desta vez por 1 a 0.

O Palestra venceu seu primeiro jogo em Santos em setembro de 1917, na Vila Belmiro. Os visitantes venceram por 2 a 0 com gols de Caetano e Picagli. A partida era válida pelo Campeonato Paulista. Neste ano, o Palestra Itália chegou à final da competição, mas acabou sendo derrotado pelo Clube Athletico Paulistano por 3 a 0.