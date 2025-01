Sport anuncia a contratação do meia Hyoran, do Inter, por empréstimo

Na tarde desta terça-feira (21), o Sport anunciou seu sexto reforço para a temporada de 2025. Trata-se do meia Hyoran, que chega diretamente do Internacional por empréstimo até o fim do ano.

Como parte da negociação, a equipe de Recife renovou junto ao Inter o empréstimo do zagueiro Victor Gabriel com o Colorado também por um ano, fixando uma opção de compra ao fim do período. Paralelamente, o zagueiro renova seu contrato com o Leão até dezembro de 2027.

"Estrutura muito boa, padrão Série A. É um time que nos dá totais condições de dentro de campo e fora de campo, desempenhar e dar o nosso melhor para poder corresponder. Fui bem recebido por todos e estou muito feliz de estar podendo fazer parte deste grupo. Estou muito feliz com essa oportunidade e esse privilégio de estar aqui e estar na Ilha (do Retiro)", disse o jogador.