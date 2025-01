Ex-São Paulo, Galoppo faz golaço em vitória do River Plate sobre o México

O meio-campista Giuliano Galoppo iniciou sua trajetória com a camisa do River Plate em grande estilo. O ex-jogador do São Paulo fez a sua estreia no Monumental de Núñez nesta terça-feira (21), em amistoso contra a seleção do México, e anotou um golaço na vitória de 2 a 0 do time argentino.

Galoppo balançou as redes logo aos sete minutos de partida. Ele aproveitou uma sobra dentro de área e finalizou em cheio com a perna esquerda, colocando a bola no ângulo. Aos 33 minutos da etapa inicial, o ex-atacante do Palmeiras, Miguel Borja, fez o segundo dos mandantes e definiu o resultado.

O meia já havia estreado pelo time argentino na última sexta-feira, em amistoso diante da Universidad do Chile. A equipe comandada por Marcelo Gallardo venceu o jogo por 2 a 1. O duelo, porém, foi realizado no Estádio Municipal de Concepción, em território chileno.