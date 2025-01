Dirigente do Criciúma, ex-atacante Eder elogia São Paulo antes de semifinal pela Copinha

São Paulo e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira pela semifinal da Copinha. Eder, atual dirigente do Tigre e ex-atacante do Tricolor Paulista, rasgou elogios ao clube do Morumbi em relação às categorias de base.

"Eu estive no São Paulo por dois anos e sei o quanto eles trabalham com esse processo de integração e transição entre base e profissional. E é isso que buscamos fazer aqui também, trazendo garotos da base para treinamentos com o elenco profissional. Sem dúvidas, o São Paulo é um espelho para o Criciúma. Eles não têm medo de lançar jovens atletas. Basta ver a quantidade de garotos que já jogam na equipe profissional por lá todos os anos. É esse tipo de referência que queremos aqui para o Criciúma", afirmou Eder.