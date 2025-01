Diante do Bangu, Flamengo busca evitar seu pior início de Campeonato Carioca na história

O Flamengo encara o Bangu, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Governador João Castelo, em São Luís-MA. Na vice-lanterna da competição, o Rubro-negro busca evitar seu pior início da história no Estadual.

Atuando com um time alternativo, o Flamengo ainda não venceu no Campeonato Carioca e tem duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas. Com um ponto somado, o Rubro-negro é o vice-lanterna, à frente apenas do próprio Bangu, que também conquistou somente um ponto na competição.