ATP divulga lista oficial para o Rio Open 2025 com Zverev e Fonseca entre os destaques

A ATP divulgou nesta terça-feira a lista completa de jogadores que disputarão a décima primeira edição do Rio Open. Alexander Zverev, o número 2 do mundo, Holger Rune, 13º do ranking, Lorenzo Musetti, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris, a sensação João Fonseca e o atual campeão Sebastian Baez são os destaques do ATP 500 brasileiro, que será disputado entre os dias 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Liderando a lista, Zverev fará a sua estreia no Rio Open. O segundo melhor tenista do mundo é um dos nomes mais consolidados de sua geração e dono de 22 títulos, com destaques para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, dois ATP Finals e seis Masters 1000. Sascha, como é conhecido, também foi finalista em Grand Slams em duas oportunidades: a primeira no US Open em 2020 e o mais recente em Roland Garros, em 2024, provando ser um grande destaque no saibro, com oito de seus 22 títulos acontecendo na superfície.

Quem também fará a sua estreia no Rio Open é o dinamarquês Holger Rune, 13º do mundo. Com apenas 21 anos, Rune é um dos grandes nomes da sua geração e se define como um amante do saibro. O tenista teve uma rápida ascensão no ranking durante os seus quatro anos como profissional e chegou no posto de quarto melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e disputou as quartas em Roland Garros e Wimbledon.